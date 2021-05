BFMTV : Un présentateur fait son coming-out un jour symbolique

Le 17 mai 2021 était une journée spéciale. De nombreuses personnes, parmi lesquelles des personnalités, ont fêté la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. A cette occasion, un présentateur a souhaité faire son coming-out à travers un message posté sur Twitter.

Il fait la pluie et le beau temps sur BFMTV : Marc Hay, journaliste météo de la chaîne, a pris une grande décision lundi dernier. Afin de célébrer comme il se doit cette journée mondiale importante pour les LGBT, le charmant brun a fait une révélation de taille sur sa vie personnelle à ses abonnés. Pour la première fois, Marc Hay a fait savoir qu'il aimait les hommes.

"En ce 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, il est temps pour moi de dire à voix haute ce que je n'ai jamais encore osé dire : je suis gay. L'occasion pour moi aussi de dénoncer toutes les insultes à mon égard sur les réseaux sociaux", a-t-il posté sur son compte Twitter. Une nouvelle saluée par ses abonnés. Ces derniers n'ont en effet pas manqué de commenter sa publication. "Bravo à vous, c'est très courageux ! On n'est jamais aussi bien dans sa tête et vis-à-vis des autres que quand on est soi-même", "Bravo pour poser publiquement ces mots cher Marc et tout mon soutien face aux ignominies reçues et lues sur les réseaux", "J'aurais aimé qu'en 2021, la question ne se pose pas ! Cela dit je me joins à tous les autres dans leur message de soutien ! We are one", a-t-on notamment pu lire.