Diaporama BFMTV : Un présentateur fait son coming-out un jour symbolique

Marc Hay pésentateur météo sur BFM - 16 ème Forum International de la météo et du climat sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris le 25 Mai 2019 © Alexandre Fay / PixPlanete / Bestimage

3 / 10

Chloé Nabédian (France 2). Evelyne Dhéliat (TF1), Dorian Da Silva (gagnant du concours de présentateur météo amateur "Meteo's Got Talent"), Marc Hay (BFMTV) et Cécile Djunga (TV5 Monde) - 15éme Forum international de la météo et du climat parainné par Y. Arthus-Bertrand à Paris le 3 juin 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage