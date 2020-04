Bigflo (Bigflo et Oli) : En roue libre, il insulte ses followers sur Twitch

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles s'occupent à leurs domiciles, en famille, regardant des séries ou en s'amusant sur les réseaux sociaux. Bigflo, lui, s'éclate sur Twitch. Le rappeur "en roue libre" insulte ses followers sans aucune retenue...

Sur Twitch, Bigflo partage sa passion pour les jeux vidéos avec des millions d'abonnés. Il s'adresse à certains d'entre eux de manière grossière, comme le montrent les clips de ses dernières sessions. L'artiste de 27 ans, qui forme le très populaire duo Bigflo et Oli avec son petit frère Olivio (23 ans), n'hésite pas non plus à les exclure à vie de ses directs.

"Écoutez moi bien, je vous explique, [sur] la vie de ma mère ! Ici sur mon Twitch, je suis en roue libre. Y a pas Oli pour faire le gentil, le prochain fils de p*** qui met un faux nom, je le ban [bannie, NDLR] à vie, et si il revient, on trouve son adresse, et je lui envoie mon garde du corps Barbier, on lui casse sa gueule", affirme Bigflo.

Le rappeur répond directement aux commentaires de ses followers, qui le taquinent également, notamment sur son physique. "Ton front fait 15 kilomètres, mec !", écrit l'un d'entre eux. Bigflo l'a immédiatement repris : "Alors écoute moi bien petit fils de p***, toi on va te ban !"