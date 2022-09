Bigflo & Oli : Coulisses d'un tournage particulier pour la matinale d'NRJ

La rentrée a sonné pour Manu (Emmanuel Levy de son vrai nom) sur NRJ et l'animateur radio a décidé de marquer le coup ! Afin de célébrer comme il se doit cette nouvelle saison 2022-2023, il a réalisé une campagne publicitaire inédite destinée à promouvoir sa matinale Manu dans le 6/10. Et pour s'aider, il a fait appel aux services de Bigflo & Oli. Le clip déjà sorti sur YouTube et les réseaux sociaux et qui doit également être diffusé à la télévision se veut drôle et décalé. Pendant 25 secondes rythmées par le dernier tube des frères, le trio prétexte de s'inviter chez les Français pour les réveiller en douceur. Enfin presque.

Purepeople.com s'est par ailleurs procuré en exclusivité les images du making-of du tournage. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est dans l'humour et la bonne humeur que tout s'est déroulé. En deux minutes, les fans du duo vont pouvoir se plonger en immersion avec eux sur cette journée mémorable lors de laquelle Bigflo a même pu réaliser son rêve de s'essayer au métier de cascadeur. (Voir notre diaporama).

Bigflo & Oli sont en tout cas décidément pas mal sollicités ces derniers temps. Il a récemment été annoncé qu'ils avaient été également choisis pour devenir les nouveaux coachs de The Voice. En effet, le 14 septembre dernier à travers un live mené sur TikTok par Nikos Aliagas, les noms des chanteurs ont été dévoilés. A deux, ils ne formeront qu'une seule et même équipe. L'exercice n'est pas nouveau pour eux qui ont déjà été jurés de la saison 6 de The Voice en Belgique (2017). A leurs côtés prendront place sur les fauteuils rouges : Amel Bent, Vianney et Zazie, elle qui a été présente de la saison 4 à 7 et aussi dans la version All Stars du programme.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée mais une chose est sûre, la saison se prépare déjà activement.