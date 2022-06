Bilal Hassani : Plateform shoes, robe osée et perruque folle à la soirée "Let's Mint the Party"

La 75e édition du Festival international du film de Cannes a fermé ses portes le samedi 28 mai 2022. Lors de la cérémonie de clôture, c'est le Suédois Ruben Östlund qui a remporté la Palme d'or pour son film Triangle of Sadness, qui sortira prochainement en France sous le titre Sans filtre. Une belle occasion de trinquer pour le réalisateur qui avait déjà remporté ce prix pour The Square en 2017.

Le 26 mai 2022, en marge du Festival international du film de Cannes, la plage de l'hôtel Martinez a accueilli une soirée Let's Mint the Party organisée par Sandra Sisley en présence des principaux acteurs du Web3 français, The Sandbox, Dogami et Exclusible. Les précurseurs et les créateurs des univers du futur se sont rejoints lors de cet évènement... mais une foule de célébrités s'est également empressée de rejoindre le sable chaud du lieu. Bilal Hassani, star de la soirée, avait opté pour un look complètement dingue avec une perruque striée, une longue robe en soie fendue et des platforms shoes gigantesques.

Sandra Sisley, à l'origine de cette soirée de folie, a également sorti les looks les plus impeccables de La Croisette, avec des pièces de choix griffées Ungaro Couture, MAE, Oud ou encore Atelier RC. La reine des nuits cannoises sera d'ailleurs de retour l'année prochaine à Cannes pour fêter les 10 ans de la suite Sandra & Co, lieu incontournable pendant le Festival.