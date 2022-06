Bill Cosby condamné pour agression sexuelle sur mineure : va-t-il retourner en prison ?

Il est de nouveau condamné ! Bill Cosby a essayé ce mardi 21 juin une nouvelle condamnation pour agression sexuelle. Il a été reconnu coupable des faits, remontant à 1975. La victime était mineure à l'époque puisqu'elle était âgée de 16 ans.

Judy Huth, aujourd'hui âgée de 64 ans, a accusé le comédien de lui avoir fait boire une grande quantité d'alcool au cours d'une soirée avant d'avoir été conduite au Playboy Mansion, la demeure de l'ami de la star, Hugh Hefner. Dans le même temps, le témoignage de la victime avait été mis à mal par une erreur d'année. Elle a dans un premier temps expliqué que les faits remontent à 1974 avant de finalement revenir sur sa déposition et d'affirmer que l'affaire datait de 1975. Une erreur qui avait été le principal argument de la défense pour remettre en cause le témoignage de la plaignante. Finalement, rien n'y a fait et le tribunal de Santa Monica, en Californie a bel et bien fini par reconnaître coupable la star de télé d'agression sexuelle sur mineur. Il a donc été condamné à verser 500 000 dollars de dommages et intérêts. Mais pas de peine de prison ferme.

La carrière de celui qui était devenu célèbre dans le Cosby Show au cours des années 1980 avait déjà pris du plomb dans l'aile au début des années 2010, quand plus de 50 femmes avaient porté plainte pour agression sexuelle. La plupart des faits étant prescrit, Bill n'avait été condamné que pour ses agissements sur une seule femme. Une condamnation qui l'avait envoyé trois ans en prison entre 2018 et 2021.

Bill est marié depuis 1964 à Camille O. Cosby. Le couple a eu au total 5 enfants ensemble. En dehors de ce mariage, l'humoriste a également une fille, Autumn Cosby née de sa liaison avec une femme au début des années 1970, sur laquelle il a également été reconnu coupable d'agression et de viol. Cette dernière a essayé de le faire chanter en lui réclamant de l'argent en échange de son silence quant aux circonstances de sa conception. Son seul fils est mort tué par balle sur une autoroute en 1997.