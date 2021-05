Bill et Melinda Gates séparés : une affaire sordide à l'origine de leur divorce ?

De nombreuses blagues circulent à propos du célibat de Bill Gates, depuis que son divorce avec Melinda a été annoncé le 4 mai 2021. Il semblerait, hélas, que les raisons de leur rupture ne soient pas si amusantes que ça. Sur Twitter, les deux ex expliquaient à l'aide d'un communiqué commun qu'il était devenu impossible pour eux "d'évoluer ensemble en tant que couple", sans trop s'étendre sur le sujet. Selon le Wall Street Journal, cette séparation est loin d'être une surprise puisqu'elle se prépare dans l'ombre depuis octobre 2019.

Un mariage "irrémédiablement brisé"

"Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage" évoquaient-ils, vaguement, sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est que Melinda Gates s'est entourée d'une armada d'avocats il y a près de deux ans, évoquant déjà en 2019 un mariage "irrémédiablement brisé". A l'époque, elle avait très mal vécu les liens entre Bill Gates et Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel milliardaire condamné cette même année, mort deux mois après avoir été incarcéré. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center.

Toujours selon le journal, les deux hommes se connaissaient depuis 2013. Bill Gates avait rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises. Il avait partagé un vol avec l'homme d'affaires entre New Jersey et Palm Beach et serait parfois resté tard à son domicile, situé à New York. Il s'était défendu, à l'époque, en affirmant qu'il ne s'agissait que d'une réunion à propos d'actions philanthropiques. Ce qui avait suffit à étouffer cette amitié polémique... mais pas à sauver son couple.

Comment vont-ils diviser leur fortune ?

Bill et Melinda Gates, 65 et 56 ans, étaient mariés depuis le 1er janvier 1994. Ils ont trois enfants, Jennifer Katharine, née en 1996, Rory John, né en 1999 et Phoebe Adele, née en 2002. Les parents ont assuré qu'ils continueraient à "travailler ensemble au sein de leur fondation", la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies. Melinda Gates n'a pas demandé de pension alimentaire à son ex-mari. Leur équipes juridiques travaillent toutefois, aujourd'hui, avec un médiateur pour diviser leur fortune qui s'élève environ à 145 milliards de dollars.