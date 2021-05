Billy Porter (Pose) révèle être séropositif depuis 14 ans

J'ai essayé d'y penser le moins possible

"Pendant un long moment, ceux qui avaient besoin de savoir le savaient, à part elle, précise-t-il. J'essayais d'avoir ma vie, de mener ma carrière et je n'étais pas certain de pouvoir le faire si les mauvaises personnes l'apprenaient. Ca aurait juste été une autre raison pour elles de me discriminer, dans une profession qui est déjà très discriminante. Alors j'ai essayé d'y penser le moins possible. J'ai bloqué mes pensées." Pour effacer cette période de déni, Billy Porter développe de nombreux projets afin d'offrir, aux personnes porteuses du VIH, une juste visibilité. Le comédien et chanteur rédige actuellement ses mémoires et travaille sur un documentaire avec Ryan Murphy pour retracer ces dernières années. Comme vous le savez, il n'apparaîtra hélas plus dans Pose, la série s'étant achevée à la fin de sa troisième saison...