Biniam Girmay se blesse gravement à l'oeil avec un bouchon de bouteille ! Il prend une terrible décision...

C'est une histoire qu'on a encore du mal à croire et pourtant, elle est belle et bien arrivée... En ce moment se tient le Tour d'Italie, que l'on nomme le Giro et qui fait partie des plus grandes compétitions cyclistes de l'année. Une épreuve mythique dans laquelle le Français Romain Bardet fait partie des favoris, mais hier, c'est un coureur qui marque l'histoire de son sport qui a remporté la victoire d'étape. À seulement 22 ans, Biniam Girmay est un phénomène et il est récemment devenu le premier coureur africain à remporter une classique flandrienne en mars dernier.

Hier, il a encore écrit une nouvelle page de son sport en devenant ce coup-ci le premier coureur d'Afrique de l'Est vainqueur d'une étape sur un Grand tour. Une victoire magique pour le jeune homme qui est déjà marié et papa d'une adorable petite fille. Après sa victoire, le natif d'Érythrée est, comme le veut la tradition, monté sur le podium pour célébrer sa victoire. Accessoire obligatoire sur le Tour d'Italie, une bouteille de prosecco était disposée devant lui afin qu'il célèbre sa réussite. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Au moment d'ouvrir la bouteille, Biniam Girmay reçoit le bouchon en plein dans l'oeil.

Biniam Girmay obligé d'abandonner le Giro

S'il tente de faire bonne figure après le coup reçu, Biniam Girmay n'en reste pas moins touché physiquement. Après la cérémonie, le cycliste a été transporté à l'hôpital pour y subir des examens de contrôle et visiblement c'est plutôt grave. Il y a quelques minutes, le jeune homme a annoncé qu'il abandonnait le Giro ! C'est le principe de précaution qui l'a emporté dans cette affaire et si les médias indiquent que l'oeil ne semble pas avoir subi de dommages majeurs, son équipe a préféré ne prendre aucun risque.