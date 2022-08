Bixente Lizarazu en vacances avec son séduisant frère Peyo, un duo très sportif !

Depuis la dernière émission de Téléfoot et la fin du championnat d'Europe féminin, Bixente Lizarazu peut enfin profiter de quelques moments de repos après une nouvelle saison bien chargée pour le champion du monde 98. Devenu l'un des experts foot les plus populaires à la télévision, il a la chance de commenter les matchs des équipes de France sur TF1 avec son partenaire de choc, Grégoire Margotton. Une paire qui s'entend aussi bien à l'antenne qu'en dehors, mais quand il n'est pas à Paris pour le travail, l'ancien défenseur de 52 ans passe le plus clair de son temps dans sa région natale, le Pays basque.

Né à Saint-Jean-de-Luz, Bixente Lizarazu est très fier de sa région et il n'hésite d'ailleurs pas à la représenter dès qu'il le peut sur son compte Instagram. Il a d'ailleurs démarré une petite guéguerre très bon enfant avec la journaliste Anne-Sophie Lapix, elle aussi originaire du Pays basque et les deux font bien rire leurs abonnés sur les réseaux sociaux. À côté de ça, le compagnon de Claire Keim est un fou de sport et il ne passe pas un jour sans en faire. Si à l'année il est plutôt porté sur les arts martiaux, lorsqu'il se retrouve chez lui, il enfile sa combinaison de cycliste.

Ça fait plaisir ce premier 100 km de la saison après un break nécessaire de 6 semaines

Comme il vient de le partager à ses 235 000 abonnés sur Instagram, Bixente Lizarazu s'est offert une très belle sortie à vélo et il n'était pas seul puisque son frère Peyo était également de la partie. "Ça fait plaisir ce premier 100 km de la saison après un break nécessaire de 6 semaines. Une petite réparation sur la carrosserie et c'est reparti", écrit-il tout heureux de cette première sortie très longue à vélo. Sur les photos et vidéos qui accompagnent le message, on peut voir que le père de Tximista est parfaitement équipé pour de longues sorties, tout comme son frère et l'ami qui les accompagne. Malgré la chaleur et le mois et demi de repos, le grand sportif s'est une nouvelle fois illustré en prouvant que malgré les années qui passent, il continue d'impressionner physiquement.