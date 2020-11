Bixente Lizarazu : Ses propos sur l'homophobie dans les vestiaires déragent

Bixente Lizarazu a mis un terme à sa carrière en 2006, et réussi sa reconversion en tant qu'analyste. Resté proche du terrain, le joueur retraité a répondu à une question sur l'homophobie dans le foot. Sa réponse jugée étonnante a suscité de nombreuses réactions.

Jeudi 19 novembre 2020, Bixente Lizarazu était sur le plateau de l'émission Quotidien, sur TMC. Il y a parlé de son documentaire, Ma'o Mana, l'esprit du requin, diffusé le soir même sur Ushuaia TV. L'ex-champion du monde et champion d'Europe de foot (deux titres remportés avec l'équipe de France en 1998 et 2000) a également répondu à une question du présentateur Yann Barthès. A-t-il déjà entendu des propos homophobes dans les vestiaires ? Sa réponse a étonné la Ministre Elisabeth Moreno, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

"Vous savez l'insulte la plus récurrente dans les cours d'école et dans les stades c'est P*!, lui a-t-elle répondu, après que Bixente Lizarazu ait répondu par la négative. Je me dis que si ça arrive en tribune, c'est possible dans les vestiaires." L'ancien footballeur, compagnon de l'actrice Claire Keim et papa de deux enfants (Tximista et Uhaina, 25 et 11 ans) a campé sur ses positions : "Non dans un vestiaire il y a beaucoup de mixité et il y a une cohabitation qui se passe très bien dans le sport. On a cette chance-là."