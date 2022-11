Black Friday 2022 : Les meilleurs bons plans de ce lundi 28 novembre

Achetez le sèche-linge à condensation Bosch WTG85409FF Série 6 pour 525,00 € sur Amazon

C'est l'un des produits électroménagers les plus importants dans un logement. Pourtant, son coût élevé peut en refroidir plus d'un. Une machine à laver, ce n'est clairement pas donné. On vous a donc trouvé une super promo pour ce sèche-linge à condensation Bosch WTG85409FF Série 6. Une réduction sur cette grande marque sur Amazon, on fonce. Vous le retrouverez ainsi au prix de 525,00 € au lieu de 759,99 €. C'est ainsi 31 % que vous allez pouvoir économiser, une affaire en or. Vous pourrez ainsi conserver plus de 225 € pour vos achats de Noël par exemple.

Cet appareil, c'est la performance couplée à l'innovation pour faciliter votre quotidien. Sa conception avec des parois AntiVibration va rendre la machine plus stable et réduire sensiblement les vibrations. Ajoutez à cela une isolation très perfectionnée diminuant significativement les bruits de l'appareil lorsqu'un cycle est lancé, et vous obtenez des nuits apaisées. Autre avantage, ses capteurs AutoDry checkent en permanence les niveaux de température et d'humidité pour éviter la surchauffe. Pratique ! Et votre linge sera préservé grâce à son système de séchage SensitiveDying. Concrètement, l'air chaud va s'infiltrer en douceur dans le tambour pour ne pas abîmer les vêtements. À vous les belles tenues lavées en quelques minutes !

