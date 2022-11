Black Friday 2022 : les meilleurs bons plans de ce mardi 22 novembre

Achetez l'épilateur électrique Braun Skil-épil 9 sur Amazon à 78,99 €

On ne va pas se le cacher, dire adieu à ses poils est une vraie galère. Rasage, épilation à la cire, crème dépilatoire, les techniques se multiplient mais laissent toujours un goût de déception. Alors, pour vaincre durablement les poils en quelques minutes, l'épilateur électrique Braun Silk-épil 9 est la solution ultime. Il bénéficie en plus d'une promotion ultra attractive sur Amazon. C'est en effet une économie de 46 % que vous allez réaliser. De quoi faire rêver ! L'appareil passe ainsi de 145,00 € à 78,99 €. Une réduction de plus de 65 €, l'occasion est à ne manquer sous aucun prétexte.

Équipé d'une tête à la technologie Micro-Grip, 40 % plus large que les autres appareils, il élimine les poils en seulement un passage. Du jamais-vu ! Sa tête pivotante vous permet en plus d'atteindre des zones complexes comme les mollets ou les genoux. Fini les poils rebelles. Et pour celles qui redoutent la douleur de cette technique, l'épilateur électrique Braun Silk-épil 9 est fourni avec une tête de rasage et une tondeuse. Vous pourrez donc couper les poils pour plus de confort. Bonne nouvelle, l'appareil est étanche. Vous pouvez donc l'utiliser sous la douche pour atténuer encore la douleur.

3. Ne ratez pas ce camion de pompiers avec échelle pivotante Playmobil et ses 45 % de réduction