Black Friday : Les bons plans du 27 novembre à ne pas rater

Achetez le droïde électronique Star Wars L0-LA59 de Hasbro pour 33,75 € sur Amazon

Le plus mignon des droïdes vous attend ! Cette reproduction de L0-LA59, appelée affectueusement Lola, est plus vraie que nature. Ouverture et fermeture de bouche, panneaux sur la tête qui bougent, inclinaison de la tête des deux côtés, vous aurez l'impression d'être en présence de la seule et unique Lola. Et ce n'est pas tout. En touchant sa tête, un choix de 45 combinaisons de lumière, son et mouvement s'offrent à vous. Ce droïde va devenir une vraie boule disco !

Vous pouvez également jouer avec cette machine de trois façons. Il sera ainsi possible de la placer sur son socle équipé de pattes, son socle transparent pour donner l'impression qu'elle vole ou en la retirant et la faisant voyager vous-même. L'aventure vous attend !

4. Réduction immanquable de 38 % pour ce jeu Lego Friends La cabane de l'amitié

Avis aux petits fans de l'univers d'Heartlake City, une grande collecte de fonds pour une oeuvre de charité est lancée. Mia, Emma, Olivia et les autres ont besoin de vous pour récolter de l'argent. Direction l'iconique cabane pour fabriquer de beaux objets à vendre. Avec ce kit de construction Lego Friends La cabane de l'amitié, ce sont des heures de jeu qui attendent votre enfant. Et sa promo XXL sur Amazon est un cadeau du ciel à l'approche de Noël. Ce n'est plus 79,99 € mais seulement 49,90 € que vous aurez à débourser pour ce jouet. Vous allez ainsi économiser 38 %, tout simplement exceptionnel. Votre porte-monnaie sera le plus heureux de conserver 30 € supplémentaires... Et vous aussi !