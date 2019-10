Blake Lively et Ryan Reynolds parents pour la 3e fois... depuis 2 mois !

Voilà un joli secret qui a très bien été gardé ! La presse américaine révèle que Blake Lively et Ryan Reynolds ont une nouvelle fois agrandi la famille avec la naissance d'un troisième enfant.

Tandis que People dit être en mesure de confirmer que le bébé de l'actrice américaine de 32 ans et de l'acteur canadien de 42 ans est né, Us Weekly détient une information de la plus haute importance. Blake Lively a accouché dans le plus grand secret... il y a environ deux mois ! Ce nouveau bébé, dont le prénom et le sexe n'ont pas été révélés, vient ainsi rejoindre les deux autres enfants du couple : les petites James, 4 ans et demi, et Inez, 3 ans.

Cette grande surprise intervient alors que Ryan Reynolds avait publié un selfie avec Blake Lively dans ses stories Instagram. La photo avait été prise lors d'une sortie en amoureux des deux acteurs le jeudi 3 octobre 2019, sans que l'on sache encore qu'ils étaient parents d'un troisième enfant depuis plusieurs semaines déjà.