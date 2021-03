Bob Sinclar : Cette chanson qui l'a rendu millionnaire

"Je veux mixer librement", a récemment clamé Bob Sinclar. Privé de scène à cause de la pandémie, le DJ et producteur continue de faire danser ses fans grâce à sa discographie. Elle comporte une chanson qui lui a rapporté, à elle seule, plusieurs millions d'euros.

Ce jeudi 4 mars 2020, Bob Sinclar était invité sur le plateau de l'émission L'instant de Luxe, sur Non Stop People. Il y a évoqué la situation sanitaire qui l'empêche de se produire en concert, festival ou boîte de nuit, ainsi que son "titre qui a rapporté le plus d'argent" : "Je pense que c'est Love Generation, c'est 5 millions d'euros. Mais je ne suis pas tout seul sur le titre, a précisé l'artiste de 51 ans. On est cinq auteurs-compositeurs. Ça a été vraiment un collectif au moment du studio, chacun y a apporté sa patte. Donc il y a les droits d'auteur à diviser en tout et après, en production, donc il faut se diviser et ça fait une jolie somme. C'est une grosse somme d'argent, mais qui est évidemment soumise à l'impôt, on oublie pas ça".

Love Generation est sorti en octobre 2005. Le single avait été certifié disque d'or et sonnerie d'or, après 500 000 téléchargements de sonneries de téléphone. Qu'a fait Bob Sinclar avec cet argent ? "Je me suis acheté un appartement pour se mettre à l'abri toujours, pour la famille ; et je viens en métro !"