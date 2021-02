Bob Sinclar en talons et mini jupe en cuir : son hommage sexy à Freddie Mercury

Privé de scène à cause de la pandémie de Covid-19, Bob Sinclar s'occupe en restant créatif ! Récemment, il s'est inspiré d'un tube du groupe Queen pour exprimer son impatience à l'idée de se produire à nouveau en live. Et comme le défunt Freddie Mercury, le DJ français n'a pas hésité à se travestir dans une vidéo hilarante...

"Un nouveau clip arrive demain, soyez prêts", a écrit Bob Sinclar sur Instagram lundi 22 février 2021, en légende d'une photo de lui coiffé d'une perruque brune et habillé d'une tenue féminine. Il a publié la vidéo en question ce mardi. Le DJ et producteur de 51 ans a détourné la chanson I Want To Break Free de Queen pour clamer son envie de retrouver la scène : "I Want To Mix Free [en français, "Je veux mixer librement", NDLR], l'hymne par excellence des DJ" !

Et comme Freddie Mercury dans le clip du titre original, Bob Sinclar s'est travesti. Il passe l'aspirateur dans sa salle de jeu tapissée au motif léopard et chante son envie brûlante de mixer et de danser, en toute liberté et sans masque. En touche d'humour supplémentaire, deux figurantes le rejoignent et lisent le livre Suicide, mode d'emploi (éditions Alain Moreau) de Yves Le Bonniec et Claude Guillon.