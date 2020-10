Bodyguard : Whitney Houston et Kevin Costner complices d'un grand secret

L'affiche est aussi célèbre que le film. En 1992, l'un des plus gros succès et classique du cinéma sortait dans les salles obscures. Il s'agit de Bodyguard. Kevin Costner et Whitney Houston, dans les rôles principaux, nous offraient alors une histoire d'amour épique. Lui interprétait un garde du corps engagé, et elle, une popstar surmenée et constamment en danger. Impossible à l'époque pour les fans de penser qu'ils étaient passés à côté d'une grande imposture.

Vingt-huit ans après sa sortie, en juin 2019, Kevin Costner est revenu sur un détail qui a son importance : contrairement aux idées reçues, il ne s'agissait pas de la chanteuse décédée en 2012 sur l'affiche du film. "Ce n'était même pas Whitney. Elle était rentrée chez elle et c'était sa doublure, et sa tête était enfouie dans mon épaule, ce qui était tout à fait approprié. Elle était censée avoir peur", a-t-il assuré lors d'une interview pour Entertainment Weekly.

Les bonnes idées de Kevin Costner

La photographie, prise sur le vif par Ben Glass pendant le tournage, n'était donc pas destinée à devenir le symbole du long métrage, mais c'était sans compter la force de persuasion de Kevin Costner. "Je l'ai envoyée à Warner Bros et je leur ai dit 'C'est l'affiche'. Elle était tellement emblématique", s'est-il souvenu. Mais les producteurs ne partageaient pas son engouement pour le cliché, déplorant que le visage de Whitney Houston soit en retrait. "Donc ils m'ont envoyé des maquettes où l'on voyait sa tête avec son regard vers l'extérieur. Je leur ai dit : 'Les gars, je crois qu'on l'avait au départ.' Et c'est ainsi que c'est devenu l'affiche'."

Pari réussi puisque ce sont pas moins de 411 millions de dollars qui ont été récoltés, soit 361 millions d'euros, au niveau mondial. Un succès auquel la bande originale (la plus vendue de tous les temps aux États-Unis), portée par le titre I Will Always Love You, a fortement contribué. C'est d'ailleurs encore une fois Kevin Costner qui a suggéré que Whitney Houston l'interprète...

Bodyguard à voir ou revoir ce mercredi 7 octobre 2020 sur TMC