Bon plan : profitez d'une réduction de -25% sur l'extracteur de jus Moulinex !

L'extracteur de jus, l'appareil indispensable pour faire le plein de vitamines

Les extracteurs de jus sont des appareils qui permettent d'extraire le jus des fruits et des légumes en séparant la pulpe des liquides. De plus en plus populaires auprès des personnes soucieuses de leur santé et de leur nutrition, c'est un excellent moyen de déguster des fruits frais sans fournir d'effort.

Ces appareils écrasent lentement les aliments en les pressant contre une grille fine ce qui permet d'extraire le maximum de jus tout en préservant les nutriments et les enzymes présents dans les fruits et les légumes. Les centrifugeuses, à l'inverse des extracteurs de jus, utilisent une lame pour hacher les aliments à haute vitesse, ce qui produit de la chaleur et détruit certains nutriments.

Ce type d'appareil a pour principal avantage d'obtenir des jus frais et sains en quelques minutes seulement ! Les jus, fraîchement pressés, sont riches en vitamines et en enzymes, ce qui en fait une option de choix pour les personnes soucieuses de leur santé. De plus, cela permet de consommer une grande variété de fruits et légumes de manière pratique et rapide !

De nombreux modèles existent sur le marché concernant les extracteurs de jus. Certes, vous trouverez des centrifugeuses à prix plus avantageux, mais elles seront moins efficaces pour extraire le jus et pour préserver les nutriments !

