Bon plan : votre machine sous vide est à prix cassé chez Amazon, profitez-en vite !

Pourquoi investir dans une machine sous vide ?

Les machines sous vide, longtemps utilisées par les professionnels dans les bistrots, les traiteurs ou les restaurants, trouvent désormais leur place au sein des cuisines chez les particuliers. Pour la petite histoire, mettre les aliments sous vide remonte à la Seconde Guerre Mondiale, ou les plats des soldats étaient protégés durablement avant qu'ils ne puissent les consommer.

Le premier avantage des machines sous vide se trouve dans la conservation des aliments. En effet, cela permet une conservation beaucoup plus longue et plus sécurisée de la nourriture ! Le processus est simple, les produits sont scellés dans un sachet transparent qui extrait jusqu'à 99,8% de l'air contenu dans l'emballage. Il devient alors parfaitement hermétique et conserve l'intégralité des propriétés gustatives de vos aliments.

Pratique, au-delà de pouvoir protéger et conserver vos aliments, vous pourrez également préparer de savoureux plats en sauce et les mettre ensuite sous vide. Si vous avez un emploi du temps chargé et que vous n'avez pas le temps de prendre des heures pour cuisiner, la machine sous vide est le produit qu'il vous faut ! Vous pourrez ainsi élaborer tous les plats de votre semaine en avance et donc pratiquer le Batch Cooking.

La conservation sous vide des produits alimentaires est en moyenne 3 à 5 fois plus longue que les méthodes de conservations classiques. Elle retarde la prolifération bactérienne présente dans vos aliments en maintenant ses qualités pendant plus longtemps. Ce processus empêche donc les micro-organismes et l'oxygène responsables de la contamination de vos aliments.

Découvrez sans plus attendre la machine sous vide Bonsenkitchen, actuellement à prix cassé chez Amazon !