Bon plan XXL sur ces jouets pour faire le ménage

Achetez ce P'tit chariot de ménage magi'clean 1,2,3 imite-moi de VTech sur CDiscount pour 36,99 €

Faire le ménage oui, mais en s'amusant. Votre petit a trouvé la formule miracle pour que laver devienne une vraie partie de plaisir. Il a en effet avec lui P'tit chariot de ménage magi'clean 1,2,3 imite-moi de VTech. Le seau est en fait un compagnon de jeu qui parle. Il suffit d'appuyer sur la pédale et en avant la musique. Bruits d'air, musique, phrases rigolotes, l'objet est bavard ! Son visage s'illumine pour encore plus d'interactivité. Le sceau apprend en plus à compter à votre enfant en enclenchant le distributeur de savon. Pour apporter encore plus de réalisme, la serpillière donne l'impression d'être essorée grâce à un ingénieux mécanisme. Idéal pour avoir l'impression de vraiment nettoyer. Si votre bout de chou veut venir à bout des tâches, le pulvérisateur va devenir son meilleur ami. Il peut même l'utiliser, accompagné du chiffon, pour faire la poussière. La pelle et la balayette permettent également de dire adieu aux miettes. Quoi de mieux qu'apprendre en s'amusant ?

3. Profitez d'une promo incroyable de 32 % sur cet aspirateut Bosch Unlimited de Theo Klein

Il suffit parfois d'un seul objet pour faire le bonheur des enfants. Cela vous permet de lui faire plaisir tout en faisant des économies. Du côté des jeux de ménage, il y a un indétrônable qui remporte tous les suffrages. Il faut dire qu'il fait du bruit et qu'il permet d'aller vite, tout ce que votre petit adore. Nous parlons bien sûr du fameux aspirateur. Pour encore plus d'attractivité, optez pour un produit aux multiples fonctionnalités avec cet aspirateur Bosch Unlimited de Theo Klein. Sa réduction sur Amazon est en plus imbattable. Son prix chute ainsi de 46,99 € à 31,81 €. Soit une promo maxi de 32 %. Obtenir un tel aspirateur pour moins de 32 €, c'est une affaire en or.

Un produit qui aspire vraiment