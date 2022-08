Booba : Chauffeur armé, sécurité rapprochée... sa vie en danger ? Il s'explique après la polémique

En s'attaquant au drop shipping et à la directrice de l'agence Shauna Events qui gère les placements produits de nombreux candidats de télé-réalité, Magali Berdah, le rappeur Booba a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. Mettant toute son énergie à dénoncer les potentielles escroqueries du milieu, cela a entraîné une énorme polémique. L'artiste a été interviewé par les journalistes du Parisien ce samedi 13 août 2022 pour expliquer les raisons de son combat. "Il fallait que les gens comprennent pourquoi je suis aussi acharné. Ces gens ne sont pas que des arnaqueurs, ils sont dangereux", a-t-il confié.

Selon lui, il s'agit d'une arnaque de très grande ampleur avec d'énormes enjeux financiers. Des gens très haut placés seraient ainsi impliqués, ce qui explique pourquoi, selon lui, il a été à de multiples reprises censuré et ses différents comptes sur les réseaux sociaux ont brutalement été fermés. "J'ai découvert des trucs suspects, j'ai découvert les réseaux de Magali Berdah, qui arnaque les gens. Des menteurs professionnels, mais qui sont protégés (...) C'est vraiment des démons", dit-il.

Je ne suis pas parano

Depuis le début de son combat, le quotidien du rappeur a été complètement chamboulé et sa vie serait même menacée. "Ils ont engagé des services secrets, déclare-t-il, Je me retrouve avec des filatures, un traqueur GPS sous ma voiture, j'ai attrapé un faux clochard en bas de chez moi, qui fouillait dans mes poubelles. Je l'ai dépouillé, il a essayé de casser son téléphone, je l'ai récupéré, j'ai démasqué l'opération. (...) J'ai des caméras de surveillance, une sécurité rapprochée, un chauffeur armé... Je ne suis pas parano." Des propos qui interpellent tant tout cela semble digne d'un blockbuster hollywoodien.

Prêt à se battre quel qu'en soit le prix, Booba a expliqué que tout était mis en oeuvre pour le faire taire y compris de supposées magouilles obscures pour le piéger et le faire incarcérer. "Je suis dans un combat de vie ou de mort. Leur but, je pense, était de me piéger, pour que je revienne en prison, en me mettant de la drogue ou je ne sais quoi. (...) Le problème, c'est que si je me fais attraper avec de la drogue, comme j'ai la carte verte (de résident américain, depuis huit ans), je suis coupable de felony (Ndlr : délit), je vais en prison et je suis expulsé. Je perds mes enfants...", a-t-il indiqué. Pour autant, le papa d'Omar et Luna compte aller jusqu'au bout de sa lutte. "Je suis une teigne. Et là je suis en feu", a-t-il prévenu.

De son côté, Magali Berdah a récemment indiqué être victime d'harcèlement et d'attaques virulentes sur les réseaux sociaux. De nombreux candidats de télé-réalité de son agence lui ont apporté leur soutien.