Booba : Coups de feu, blessés... le tournage d'un clip dégénère

Selon les informations exclusives d'Europe 1, le tournage d'un clip de Booba a été perturbé par l'arrivée d'une vingtaine de personnes armées. L'équipe du rappeur tournait encore dans un entrepôt désaffecté d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de mardi 20 à mercredi 21 août 2019, quand vers minuit, les agresseurs, déterminés à "en découdre avec le rappeur" selon nos confrères, auraient ouvert le feu à plusieurs reprises.

Selon les informations de BFMTV, certains des agresseurs sont "sortis armés" et ont tiré "à quatre reprises en direction du manager de Booba, qui s'est écroulé". Son pronostic vital ne serait pas en danger.

La bande d'agresseurs se serait ensuite mise à frapper des membres de l'équipe technique "à coups de battes de base-ball". Au moins trois personnes, dont le réalisateur du clip, ont été blessées, mais leurs jours ne seraient pas en danger. Cependant, une victime âgée d'une trentaine d'années a été hospitalisée après avoir été touchée par "plusieurs balles". Booba n'a pas été blessé puisqu'il avait déjà quitté le tournage avant l'arrivée des agresseurs. La police, arrivée trop tard sur les lieux, n'a pas réussi à interpeller de suspects. Sur place, les policiers auraient toutefois retrouvé quatre étuis percutés de calibre 9 mm, une cartouche à blanc et une cartouche de 9 mm. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête.

Pour l'heure, l'artiste n'a pas encore réagi sur les réseaux sociaux, pas plus que son grand rival, Kaaris. Le 16 août 2019, on apprenait par l'AFP que le combat de MMA qui devait se dérouler à Bâle (Suisse) avait été définitivement annulé, après des mois de teasing et de clashs interposés entre les deux rappeurs sur Instagram. "Après avoir analysé la situation sécuritaire, il est clair (...) que cet événement ne peut pas avoir lieu", avaient déclaré les organisateurs.