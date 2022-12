Boris Becker libéré de prison et aussitôt expulsé du Royaume-Uni

Après avoir passé huit mois (et non deux) en prison au Royaume-Uni pour des infractions financières,Boris Becker, ex-professionnel et numéro un mondial de tennis, a été libéré jeudi 15 décembre en vue d'être expulsé du territoire britannique. "Notre client Boris Becker a été libéré de sa détention en Angleterre et a quitté le pays aujourd'hui pour l'Allemagne", a notamment déclaré son avocat Christian-Oliver Moser dans un communiqué, précisant que son client "a purgé sa peine et ne fait l'objet d'aucune restriction pénale en Allemagne". Sa mère Elvira, âgée de 87 ans, estime que cette nouvelle est le "meilleur cadeau de Noël" qu'elle puisse avoir, a rapporté mardi le tabloïd The Sun.

Pour rappel, le père du petit Amadeus qui avait été protégé de cette affaire par sa mère Lilly, avait été reconnu coupable en avril d'avoir transféré des centaines de milliers de livres sterling d'un compte professionnel sur d'autres comptes, notamment de ses ex-épouses, de ne pas avoir déclaré une propriété en Allemagne et d'avoir caché un emprunt de 825 000 euros et des parts dans une société.

Ses trophées disparus

Alors qu'il contestait l'intégralité des charges, il avait en revanche été acquitté de certains autres chefs d'accusation, y compris ceux qui concernaient la disparition de ses trophées. Il avait assuré à l'audience qu'il ignorait où ceux-ci se trouvaient. Parmi les neuf distinctions sur lesquelles les créanciers auraient aimé mettre la main figurent deux de ses trois coupes remportées à Wimbledon, deux trophées de l'Open d'Australie et sa médaille d'or du double aux JO de 1992.

L'ex-star a indiqué lors du procès qui s'est tenu du 21 mars au 8 avril avoir encore en sa possession "beaucoup" de récompenses et de souvenirs amassés en 15 ans sur le circuit, mais certains ont disparu. Il avait déjà vendu aux enchères une partie de ses récompenses pour 700 000 livres (840 000 euros) afin d'éponger une partie de ses dettes. À l'époque de sa banqueroute, en 2017, ses dettes étaient estimées jusqu'à 50 millions de livres sterling (59 millions d'euros).