Boris Becker en prison : son ex femme Lily ne l'a toujours pas dit à leur fils Amadeus...

C'est un jugement qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du tennis. L'ancienne star de la discipline Boris Becker, connu pour avoir remporté 6 tournois du Grand Chelem dans sa carrière, a toujours fait parler de lui, que ce soit sur les courts, mais également en dehors. Inquiété par la justice anglaise, l'Allemand de 54 ans a dû faire face à un procès très médiatisé à Londres la semaine dernière. Accusé d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros, celui que l'on surnomme Boum-Boum a été condamné à une peine de prison de deux ans.

Un verdict très lourd pour l'ancien tennisman, qui se trouve désormais en prison et éloigné de ses proches et notamment sa dernière compagne en date, Lilian de Carvalho, qui l'a accompagné tout au long de ces derniers mois. Homme à femme, Boris Becker a eu plusieurs épouses dans sa vie, dont Lilly Becker, qu'il a épousée en 2009 et avec qui il a eu un fils, Amadeus. Le mannequin hollandais de 45 ans a divorcé en 2018, mais elle s'inquiète évidemment de la peine dont a écopé l'Allemand et surtout de l'impact que cela pourra avoir sur son fils. "Boris ne mérite pas ça. Je le soutiens, quoiqu'il arrive", a-t-elle déclaré au micro de RTL récemment.

Il ne sait encore rien. Son père est son héros, et il le restera toujours

Âgé de seulement 12 ans, le jeune Amadeus est bien protégé par sa mère et pour l'heure, elle n'a toujours pas décidé de lui en parler. "Il ne sait encore rien. Son père est son héros, et il le restera toujours", poursuit Lilly Becker. Père de 4 enfants de 3 femmes différentes, Boris Becker sait qu'il peut compter sur le soutien de ses proches. Sa fille Anna Ermakova, 22 ans, a elle aussi réagi à la condamnation de son père en tentant de le réconforter : "Tiens le coup Papa, j'arrive".

Désormais derrière les barreaux pour un long moment, Boris Becker laisse ses proches pour un bon moment et le manque risque de se faire sentir...