Boris Becker dans de sales draps : l'ancien tennisman devant la justice, mais soutenu par sa compagne

C'est l'histoire d'une légende du tennis qui connaît des moments très difficiles. Vainqueur de six tournois du Grand Chelem dans sa carrière, Boris Becker fait partie des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, mais plus de vingt ans après l'arrêt de sa carrière, celui que l'on surnommait Boum-Boum est rattrapé par la justice anglaise. Le père d'Elias est arrivé au tribunal à Londres lundi 21 mars dernier pour être jugé à la suite de plusieurs accusations en lien avec sa faillite personnelle déclarée en 2017.

Boris Becker est accusé de fraudes liées à sa banqueroute par la justice britannique puisque l'Allemand de 54 ans n'aurait pas respecté ses obligations de divulgation d'informations, notamment bancaires, ce qu'il conteste fermement. Lors de son arrivée au palais de justice le 21 mars, il a néanmoins pu compter sur le soutien de sa nouvelle compagne, la belle Lilian de Carvalho Monteiro. Les deux amoureux sont arrivés main dans la main, montrant un couple soudé face aux problèmes judiciaires de l'ancienne star du tennis.

L'ancien tennisman risque jusqu'à 7 ans de prison

Boris Becker est accusé d'avoir dissimulé plusieurs propriétés et environ 2,1 millions d'euros. Selon la procureure au tribunal de Southwark à Londres, l'ancien sportif "a agi de manière malhonnête au sujet de ses possessions, qu'il a de façons différentes cachées, ou rendues disponibles, aux personnes chargées d'identifier les biens". Pour les faits qui lui sont reprochés, l'Allemand risque jusqu'à 7 ans de prison. Autre élément de cette affaire qui interroge la justice, le fait qu'il aurait "délibérément" caché 9 de ses anciens trophées alors qu'ils auraient permis d'éponger une partie de ses dettes en 2017. Parmi les trophées recherchés, on compte deux de ses trois coupes de Wimbledon, un trophée de l'Open d'Australie et sa médaille d'or olympique remportée en 1992. La procureure a indiqué que l'ex de Lilly Becker "ne sait pas où sont ces biens".

Mais les accusations ne s'arrêtent pas là puisque Boris Becker est également soupçonné d'avoir utilisé son compte professionnel comme une "tirelire" pour des achats de luxe et des frais de scolarité de ses enfants. En tout, l'ancien champion est jugé pour 24 chefs de poursuites relatives à sa banqueroute en 2017. Il est également soupçonné d'avoir dissimulé 1,13 million d'euros issus de la vente d'une concession Mercedes dont il était propriétaire en Allemagne.

Si la situation semble très mal embarquée pour Boris Becker en ce moment, l'ancien tennisman sait néanmoins qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne, Lilian de Carvalho Monteiro.