Boris Becker : Son fils Elias joue les mannequins en couverture d'un prestigieux magazine

Elias Becker avait seulement un an quand ses parents, Boris Becker et Barbara Feltus, se sont séparés. Il a grandi à Miami avec sa mère, qui lui a transmis ses passions pour la méditation et le yoga. "Puis mon père m'a inculqué l'importance de la concentration et de la discipline", complète-t-il au magazine Tatler. L'héritage de sa carrière de n°1 mondial de tennis.

Elias ne marchera pas sur les traces de son père ! Mannequin, photographe, vidéaste et DJ, le jeune homme aspire aussi à devenir acteur et se prête à des castings. "J'aime m'exprimer par tous les moyens possible, explique-t-il à Tatler. Je reste dans le processus et je manifeste ce que je peux."

De son côté, Boris Becker continue de suivre de près l'actualité du tennis. Il a fait les gros titres à cause d'un fait divers insolite : en janvier 2020, la police espagnole a découvert que son ancienne maison de Majorque était squattée par un homme nommé Georg Berres. Ce dernier percevait 4000 euros par jour d'une production de films pornographiques pour tourner dans la résidence.

Boris Becker s'était défendu d'avoir abandonné sa propriété.