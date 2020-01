Boris Becker : Sa maison investie par des acteurs porno

Boris Becker a coulé des jours heureux dans sa maison de Majorque, dans les îles Baléares en Espagne. Aujourd'hui, cette somptueuse villa, qui était à l'origine composée d'une immense piscine, de quatre chambres d'amis et d'un terrain de tennis, bien évidemment, n'est plus occupée par l'ancien champion allemand de 52 ans. De quoi permettre à qui le veut de squatter et pourquoi pas de la louer.

C'est ainsi que le 14 janvier 2020, la guardia civil (la police espagnole) a expulsé une douzaine de personnes qui s'étaient installées dans la propriété de Boris Becker. Cette bande n'était pas vraiment des squatteurs puisqu'ils payaient 4000 euros par jour pour pouvoir tourner un film porno. Mais à qui était versée cette somme ? Pas à Boris Becker qui s'est défendu d'avoir abandonné sa propriété. Un squatteur nommé Georg Berres a reconnu s'être installé dans la villa délaissée, habitude qu'il a prise depuis longtemps. Cet homme fait partie d'un groupe hippie, les Intergalactic Health and Rescue Team, qui squattent les propriétés qui ne sont plus habitées.

En effet, en novembre 2019, le Daily Mail rapportait que Boris Becker avait abandonné sa villa de Majorque qu'il avait achetée 9 millions de livres, soit plus de 10 millions d'euros. Mais à la suite de ses gros problèmes d'argent, qui l'avait d'ailleurs poussé jusqu'au divorce avec sa femme Lily, l'ancien champion ne pouvait plus entretenir sa villa espagnole qui s'est sérieusement dégradée. Si l'annonce pour la vendre propose de sublimes photos avec une piscine grandiose très bien entretenue, la réalité est tout autre. Le terrain qui entoure la villa est sérieusement dégradé et presque vide. Les palmiers ont disparu. Boris Becker espère malgré tout en tirer encore 10 millions d'euros. Un rêve qui ne deviendra jamais réalité pour l'ex-tennisman.