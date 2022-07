Boris Becker privilégié en prison : une attitude qui agace ses codétenus...

C'est une affaire qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu si policé du tennis professionnel. Ancienne légende de son sport, Boris Becker a été jugé coupable d'avoir caché près de 3 millions d'euros pour éviter de payer ses dettes. Et la justice anglaise ne rigole pas avec ça puisque le vainqueur de 6 tournois du Grand Chelem a été condamné à une peine de deux ans et demi de prison fin avril dernier. Incarcéré dans le pénitencier d'Huntercombe à Henley-on-Thames, situé dans l'ouest de Londres, l'ancien mari de Lilly Becker ne devrait pas purger l'intégralité de sa peine, mais en faire au moins la moitié.

Néanmoins, les conditions de détention de Boris Becker commencent à faire jaser. L'Allemand de 54 ans bénéficierait d'un traitement de faveur de la part de ses geôliers si l'on en croit les informations du quotidien britannique The Sun. D'après leurs dires, l'ancienne star du tennis aurait bénéficié d'un poste d'assistant afin d'enseigner les sciences du sport aux autres prisonniers. Rien d'anormal à première vue, surtout connaissant le pedigree de l'ancien sportif, mais qui a interloqué en Angleterre puisque ce poste est généralement réservé à des détenus se trouvant en prison depuis plusieurs années déjà. "Mais Becker a eu ce job seulement quelques semaines après sa sentence", fulmine une source au média anglais.

Il y a beaucoup de ressenti à son égard et plusieurs familles de prisonniers ont écrit des mettre pour se plaindre

Il n'en fallait pas plus pour que les familles de plusieurs détenus montent au créneau et se plaignent auprès du directeur d'Huntercombe concernant les avantages concédés à Boris Becker. "Il y a beaucoup de ressenti à son égard et plusieurs familles de prisonniers ont écrit des mettre pour se plaindre", confirme une source au Sun. Pour autant, il ne faut pas s'imaginer que la vie de l'ancien tennisman aux multiples frasques est idyllique en prison. "Ce n'est pas exactement la vie de luxe à laquelle il était habitué, mais il est mieux traité que la plupart de ses codétenus", résume un témoin.

Condamné à une lourde sentence, Boris Becker s'en sort visiblement mieux que prévu derrière les barreaux, mais ces petits avantages pourraient vite se retourner contre lui...