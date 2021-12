Boris Johnson papa pour la 7e fois à 57 ans ! Sa très jeune épouse a accouché

L'épouse du Premier ministre britannique Boris Johnson, Carrie, a donné naissance à 33 ans à leur deuxième enfant, une fille, annonce la presse britannique. Il s'agit du deuxième bambin du couple - déjà parent de Wilfred né en avril 2020 - et septième enfant de l'homme politique de 57 ans. Une heureuse nouvelle dans un contexte tendu en Angleterre, entre découverte de cocaïne à Westminster et soirées clandestines de Noël au gouvernement. Sans parler de ses discours approximatifs et de l'échec de la COP26.

Selon le Daily Mail, Boris et Carrie Johnson se sont rendus dans un hôpital de Londres ce 9 décembre au matin, deux heures après que la police a sécurisé la zone. Dans son communiqué de presse, la porte-parole du chef d'Etat a déclaré : "Le Premier ministre et madame Johnson sont heureux de vous annoncer la naissance d'une petite fille en bonne santé dans un établissement de la capital aujourd'hui. Mère et fille se portent très bien. Le couple voudrait remercier la formidable équipe de maternité pour leurs soins et leur soutien." Cette deuxième grossesse pour Carrie Johnson est survenue après une douloureuse fausse couche, c'est pourquoi l'épouse du dirigeant utilisé le terme "bébé arc-en-ciel" pour annoncer sa deuxième grossesse.

Voulant préserver sa vie privée, Boris Johnson, marié à trois reprises, avait admis en septembre dernier être le père de six enfants, après des années de rumeurs. Dans une interview pour la chaîne américaine NBC, il avait dit avoir six enfants de trois différentes relations. Il y a, d'après le Daily Mail, des spéculations sur un autre enfant, ce qui en ferait huit au total aujourd'hui donc. Il est père de quatre grands enfants - Lara Lettice, 26 ans, Milo Arthur, 24 ans, Cassia Peaches, 22 ans, et Theodore Apollo, 20 ans - nés de son couple avec Marina Wheeler et de Stephanie, issue de sa relation extra-conjugale avec la consultante en art Helen MacIntyre en 2009. Selon les médias du Royaume-Uni, la deuxième épouse de Boris Johnson Marina était dévastée par sa relation adultérine avec Carrie Symonds et ses quatre enfants étaient furieux de savoir qu'il allait avoir un enfant avec Carrie.

Sur un nuage de bonheur à présent, Boris Johnson devra en descendre rapidement pour répondre à l'opinion publique. Depuis deux jours, des lourds soupçons pesaient sur l'exécutif britannique rappelle Le Parisien : d'après une vidéo qui a fuité dans les médias, une soirée de Noël aurait été organisée à Downing Street en décembre 2020, alors que les restrictions contre le Covid-19 l'interdisait. Le Premier ministre, Boris Johnson, a présenté ses excuses au Parlement et promis une enquête interne. Sa conseillère qui apparaît sur la vidéo a démissionné. Mais la police londonienne a annoncé qu'elle n'ouvrira finalement pas d'enquête "à ce stade", "faute de preuve".