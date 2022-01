Brad Pitt de nouveau en couple ? Cette célèbre chanteuse pour qui il aurait craqué

Brad Pitt ne serait plus à la recherche de l'amour depuis sa rupture amoureuse avec le mannequin Nicole Poturalski. L'acteur de 58 ans aurait, selon The Sun, entamé une relation avec une chanteuse internationalement connue : Lykke Li. Et leur rapprochement ne daterait pas d'hier puisque Brad Pitt et la chanteuse seraient en couple depuis plusieurs mois.

D'après des sources au média britannique, les supposés amoureux sont restés très discrets pour la simple et bonne raison qu'ils vivent tous les deux dans le même quartier de Los Angeles, à seulement trois minutes de voiture l'un de l'autre. Ils ont donc pu s'organiser des rendez-vous sans être repérés et en toute tranquillité. Brad Pitt et Lykke Li se fréquenteraient depuis l'été 2021 selon les informations recueillies par The Sun. Pour l'heure, les principaux intéressés n'ont pas confirmé leur romance.

Si le nom de Lykke Li ne vous dit rien, vous avez forcément déjà entendu l'un de ses titres puisqu'elle est l'interprète de la chanson I Follow Rivers, sortie en 2011. La jeune femme de 35 ans est d'origine suédoise et a mis le monde à ses pieds grâce à sa musique, en plus de Brad Pitt ! Avant de fréquenter l'ex d'Angelina Jolie, l'artiste partageait la vie du producteur et musicien Jeff Bhasker, plus connu sous le nom de scène de Billy Kraven. Le couple a même eu un petit garçon prénommé Dion âgé de 6 ans.

Brad Pitt est quant à lui toujours en guerre avec son ex-femme Angelina Jolie. Après s'être déchirés sur la garde de leurs enfants, les anciens époux se disputent désormais leur domaine viticole du Sud de la France. Ces querelles de séparation n'ont pas empêché Brad Pitt de soigner son petit coeur meurtri. Avant de succomber au charme de Lykke Li, le héros d'Inglorious Basterds a fréquenté Neri Oxman, professeure d'arts médiatiques, et le mannequin Nicole Poturalski. A l'aube de ses 60 ans, le charme opère toujours à merveille...