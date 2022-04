Bradley Wiggins agressé sexuellement à 13 ans : l'ancien vainqueur du Tour de France victime de son entraîneur

C'est un témoignage poignant et certainement libérateur qu'a fait l'ancien vainqueur du Tour de France de nombreuses années après sa retraite sportive. Vainqueur de la Grande Boucle en 2012, Bradley Wiggins fait partie des plus grands cyclistes de l'histoire. Devenu le premier Anglais à remporter le Tour, avant son compatriote Christopher Froome, le Britannique de 41 ans devient également champion olympique à Londres la même année. S' il a pu jouir d'une carrière sportive brillante, sa vie de famille est également remplie puisqu'il a longtemps été marié à Catherine, avec qui il a eu trois enfants.

Au premier abord, une vie idéale pour le cycliste à la retraite, mais comme il l'a confié tout récemment, il a longtemps gardé un profond traumatisme enfoui en lui. "J'ai été agressé sexuellement par un entraîneur quand j'étais plus jeune. J'avais environ 13 ans et je n'ai jamais complètement accepté cela", dévoile-t-il dans le dernier numéro du magazine Men's Health, sorti ce mercredi.

Tout cela m'a touché en tant qu'adulte, je l'ai enterré

Une terrible épreuve dont il n'a jamais parlé auparavant, notamment au sein de son foyer familial, élevé par un beau-père violent avec qui il entretenait de mauvaises relations. "Tout cela m'a touché en tant qu'adulte, je l'ai enterré. Il (son beau-père ndlr) avait l'habitude de me traiter de pédé parce que je portais du lycra et tout ça, donc je ne pensais pas pouvoir lui en parler plus tôt", explique Bradley Wiggins, qui a également eu des soucis avec l'alcool dans sa vie.

L'agression sexuelle qu'il a subie et la relation très compliquée avec son beau-père ont fait de lui un jeune homme différent des autres, selon ses dires : "J'étais tellement solitaire. Je voulais juste sortir de cet environnement. Je suis devenu tellement isolé. J'étais un adolescent assez étrange à bien des égards et je pense que mon énergie sur le vélo découle de l'adversité."