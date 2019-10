Braquage de Kim Kardashian : Fabien Onteniente l'adapte au cinéma

Voilà plus de trois ans déjà que Kim Kardashian a été braquée à Paris ! Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, quelques heures après qu'elle avait assisté au défilé Givenchy dans le cadre de la Fashion Week et de la présentation des collections printemps-été 2017, des malfrats, se faisant passer pour de faux policiers, avaient débarqué dans l'hôtel particulier que la la star américaine occupait rue Trochet avec sa famille. Séquestrée dans la salle de bain, ligotée, la femme de Kanye West avait été contrainte de céder tous ses bijoux, dont sa sublime bague de fiançailles. Montant du préjudice : près de 10 millions d'euros.

Cette histoire incroyable inspire aujourd'hui le cinéma français. En effet, le réalisateur Fabien Onteniente, connu pour toutes ses comédies à succès (Camping, Disco, Jet Set, All Inclusive...), travaille actuellement sur une adaptation cinématographique du braquage de Kim Kardashian. Le film a déjà son titre, La Remontada.

Pour ce nouveau projet surprenant, qui risque d'attirer les foules dans les salles obscures, le cinéaste de 61 ans collabore avec deux anciens journalistes du Parisien : Julien Dumont (grand reporter pour le magazine Sept à huit sur TF1) et François Vignolle (ancien directeur de la rédaction de RTL et ancien grand reporter et spécialiste des questions de police et justice), qui ont publié la bande dessinée Les Bijoux de la Kardashian en mars dernier aux éditions Glenat. Ils ont fait appel à Grégory Mardon pour donner vie à leur scénario.

L'adaptation du braquage de Kim Kardashian par Fabien Onteniente est produite par Axel Films (Baby Sitting, Alibi.com, Nicky Larson...).

Ce fait divers inspire beaucoup puisque l'auteur de bandes dessinées Joann Sfar planche lui aussi sur une adaptation. Un projet en cours de réalisation.