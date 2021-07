Brianne Howey (Ginny & Georgia) mariée, l'actrice a épousé son chéri Matt Ziering !

Elle est désormais une femme mariée ! Le samedi 24 juillet 2021, la comédienne Brianne Howey a dit "oui" à son fiancé dans le jardin de sa maison familiale, située à Palos Verdes en Californie. L'héroïne de la série Ginny & Georgia, 31 ans, est en couple avec Matt Ziering depuis cinq ans. "C'était le plus beau des sentiments, de se sentir entourés par tant de gens que nous aimons, a-t-elle expliqué au magazine People. La journée a été encore plus magique que tout ce que j'avais pu imaginer. J'aimerais que toutes mes soirées se terminent ainsi, avec un sandwich au poulet et une playlist composée de chansons des Spice Girls."

Brianne Howey et Matt Ziering ont réuni une centaine d'invités. La jeune mariée a remonté l'allée sur le titre Lovely Day, de Bill Withers, dans une sublime robe acquise chez Loho Bride. Les amoureux se sont rencontrés dans un bar il y a cinq ans. La jeune actrice sortait avec des amis quand elle a croisé le futur homme de sa vie, qui célébrait la fin de ses examens. "On s'est croisé trois soirs d'affilé dans un bar de Los Angeles, racontait-elle à Los Angeles Magazine un peu plus tôt dans l'année. Ce n'était pas complètement dû au hasard, nous avions des amis communs... et aujourd'hui, nous en sommes là !"

On a dû annuler le mariage

Comme beaucoup de couples, Brianne Howey et Matt Ziering ont dû reporter leur mariage, programmé au mois d'octobre dernier, en pleine pandémie de Covid-19. "On a dû annuler, précise-t-elle. On ne pouvait pas faire ça en 2020... mais on a pris un chien à la place." Le jeune époux, 36 ans, se fait plutôt rare sur les réseaux sociaux. Sa partenaire lui rendait toutefois hommage en mai 2021 à l'occasion de son anniversaire. "Il n'y a jamais de sécheresse quand je suis avec toi, écrivait-elle, en partageant une photographie de lui en pleine mer. Joyeux anniversaire mon amour..."