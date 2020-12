Brice (Koh-Lanta) papa : il révèle enfin le prénom de son fils

Très vite, le jeune homme de 23 ans a reçu de nombreux messages de félicitations de la part des internautes. "Un magnifique prénom", "Trop beau prénom félicitations", "Ça déborde d'énergie les Maël, parole de maman", "Oui on le valide" ont par exemple commenté certains abonnés de Brice.

Le 9 décembre dernier, l'animateur radio annonçait la naissance de son premier enfant en publiant la première photographie du nourrisson sur les réseaux sociaux. "Cet ange de Noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier, la maman va bien, elle a été géniale."

Sur Instagram, l'aventurier avait également raconté une anecdote amusante sur l'accouchement de sa chérie : "Quand ma compagne était en train d'accoucher, elle me tenait la main et me disait : "J'aurais préféré faire deux fois Koh-Lanta ! Je te jure que j'aurais préféré faire deux fois Koh-Lanta !" L'accouchement, une épreuve de survie comme les autres ?