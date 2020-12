Brice (Koh-Lanta 2020) : Son lien insoupçonné avec Cyril Hanouna

Koh-Lanta 2020, c'est terminé. Vendredi 4 décembre, TF1 a diffusé la grande finale qui opposait Alexandra, Brice et Loïc. A l'issue du prime en direct, c'est la Wonder Woman de l'équipe de l'Est qui a été sacrée grande gagnante. Depuis, les finalistes enchaînent les interviews et font des révélations.

Lundi 7 décembre, Brice a été contacté en visio par l'équipe de Touche pas à mon poste (C8). Le gagnant des poteaux (mais malheureusement pour lui pas de l'aventure) est revenu sur son expérience hors du commun aux Fidji et a expliqué pour quelle raison il avait choisi Alexandra et non Loïc. Il a également dévoilé son lien insoupçonné avec le présentateur Cyril Hanouna. "Je ne sais pas si tu le sais mais j'ai travaillé dans le public de Touche pas à mon poste à l'époque. Je m'occupais des personnes dans le public. C'est énorme ! C'est l'occasion de te le dire", a-t-il déclaré. Une nouvelle qui a surpris Cyril Hanouna. Ce dernier l'a interrogé sur l'ambiance en coulisses et a été heureux d'apprendre que le beau blond de 23 ans avait "bien kiffé" cette expérience. "Les primes finissaient des fois vraiment tard ! Mais c'était bien Cyril ! C'était bien lui !", a-t-il toutefois poursuivi.

Brice a également bien connu les coulisses d'une autre célèbre émission : Les 12 Coups de midi. Le futur papa a participé au jeu de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann. Il a aussi déjà travaillé pour TF1. "Après Koh-Lanta, j'ai continué à chercher du travail et j'ai passé un entretien à TF1. Par contre, je n'ai en aucun cas dit que j'avais participé à l'émission. Mes collègues l'ont découvert il y a seulement quelques semaines quand ils ont vu mon portrait. Je ne voulais pas mentir, car ce n'est pas bien. Mais vu que j'étais sous contrat, même si c'était TF1, je n'avais pas le droit d'en parler et j'ai été obligé de changer mon CV, prétextant que j'avais travaillé trois mois dans une radio locale. C'était bizarre de mentir à mes collègues qui travaillaient à TF1, mais, au final, la mission n'a pas été longue", expliquait-il à TV Mag en août 2020.