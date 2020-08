Koh-Lanta, Les 4 Terres : Un candidat a déjà travaillé... chez TF1 !

Parmi les 24 candidats de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1), Brice s'est rapidement fait une place. Dès le premier épisode, diffusé vendredi 28 août 2020, à l'issue duquel Marie-France a été éliminée, sa performance lors de l'épreuve de confort a été largement saluée. Mais cet aventurier de l'équipe de l'Ouest n'est pas un total anonyme comme la plupart de ses camarades... Brice est animateur radio et révèle à nos confrères de TV Mag qu'il a déjà travaillé pour TF1 !

Le jeune homme de 23 ans est animateur radio et il a tenté sa chance auprès de la Une. "Après Koh-Lanta, j'ai continué à chercher du travail et j'ai passé un entretien à TF1. Par contre, je n'ai en aucun cas dit que j'avais participé à l'émission, confie-t-il. Mes collègues l'ont découvert il y a seulement quelques semaines quand ils ont vu mon portrait. Je ne voulais pas mentir, car ce n'est pas bien. Mais vu que j'étais sous contrat, même si c'était TF1, je n'avais pas le droit d'en parler et j'ai été obligé de changer mon CV, prétextant que j'avais travaillé trois mois dans une radio locale. C'était bizarre de mentir à mes collègues qui travaillaient à TF1, mais, au final, la mission n'a pas été longue."

J'avais raconté des bobards à mes amis

D'ailleurs, Brice – qui a déjà participé aux 12 Coups de midi sur TF1 – a également gardé vis-à-vis de ses proches le secret de sa participation au célèbre jeu d'aventure. "Je ne l'avais dit qu'à ma famille. Il n'y avait que mes trois soeurs et mes parents qui le savaient, se souvient-il. Quand mes amis ont découvert que j'avais fait Koh-Lanta, ils ont été extrêmement choqués, car je leur avais raconté des bobards comme quoi j'étais parti en vacances au Maroc."

Si Brice a travaillé chez TF1 après sa participation à Koh-Lanta, il avait toutefois un CV déjà bien rempli puisqu'il est passé par C8 et NRJ. "C'est vrai que j'ai travaillé dans une grande radio à Paris pendant plus de trois ans, j'ai donc croisé beaucoup de monde", confirme le jeune sportif. Toutefois, il n'a absolument pas été avantagé ou pistonné par des connaissances lorsqu'il a postulé au jeu : "Mais avant de participer à Koh-Lanta, je ne connaissais personne à Adventure Line Productions, ni à TF1. J'ai envoyé ma candidature comme tout le monde."

Aujourd'hui, l'aventurier de l'équipe orange est animateur sur le Tour de France. "En ce moment, je suis à Nice où je tiens un stand. J'ai mis la radio de côté, mais ça reste ma passion. Après le Tour de France, je veux essayer de retrouver un travail en radio", lance-t-il. D'ailleurs, si jamais sa participation à Koh-Lanta peut lui ouvrir des portes... "S'il y a un producteur ou un patron de radio qui me voit, qui apprécie mon profil, mon parcours, ma détermination, tant mieux", conclut-il.