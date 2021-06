Brice (Koh-Lanta) papa : photo de sa nouvelle "aventure" avec Maël, 6 mois

C'est déjà les vacances pour le finaliste malheureux de Koh-Lanta 2020. Actuellement, Brice Petit est en Espagne en famille. Et il n'a pas manqué de partager une adorable photo ensoleillée en compagnie de son fils, le samedi 12 juin 2021.

A l'instar de son ami Dorian, Brice a eu le bonheur de connaître les joies de la paternité. Début décembre, l'animateur radio de 24 ans a annoncé la naissance de son premier enfant. Un petit garçon que sa compagne et lui ont prénommé Maël. Et la jolie famille profite de chaque moment passé ensemble. L'ancien aventurier de TF1 en partage même quelques extraits avec ses abonnés, sur Instagram.

Samedi dernier par exemple, les internautes ont découvert qu'il s'était envolé pour l'Espagne. Et Brice a passé un excellent moment à Isla Mágica, un parc aquatique à thèmes situé à Séville, comme en atteste la photo qu'il a partagée sur son fil d'actualité. On peut y découvrir Brice tout sourire, en maillot de bain, son fils dans les bras. Et le petit bout affiche la même mine réjouie que son papa. Un bonheur qui fait plaisir à voir. "Première baignade à l'espagnole", peut-on lire en légende de la publication qui a attendri ses abonnés. Pour preuve, il a plus de 14 000 "j'aime".