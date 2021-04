Dorian (Koh-Lanta) papa pour la 1ère fois, après un accouchement sportif ! Première photo à trois

Dorian avait hâte de rencontrer sa petite fille. Comme son copain d'aventure Brice avant lui, l'ex-candidat de Koh-Lanta, Les 4 Terres (2020) est enfin devenu papa ! Ce 27 avril 2021, lui et sa compagne Marion ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Pour l'occasion, une première photo a été dévoilée, à travers laquelle ils ont révélé le doux prénom du bambin.

"Déjà prête à faire son interessante #buzz, la petite Nala est arrivée en bonne santé, ce matin à 8:28, et a décidé de venir au monde toute seule comme une grande, sans les pompiers, sans le Samu, juste avec le courage de maman dans la douche de l'appartement, l'aventurier a-t-il raconté. Pompier, SMUR sont ensuite venus lui souhaiter la bienvenue, et ont sorti la maman de l'appartement par la fenêtre avec l'échelle des pompiers (bah oui, 4eme sans ascenseur...). Escortés par la police jusqu'au CHU, tout le monde va bien. 3kg7 48cm. On ne fera jamais rien d'habituel dans la famille. Bisous de nous 3." Une naissance pour le moins sportive !

C'est au mois de novembre 2020 que Dorian et sa belle Marion ont annoncé l'arrivée leur premier enfant ensemble, d'une manière plutôt originale. À l'époque, la jeune femme en était encore à son premier trimestre de grossesse et ne connaissaît pas encore le sexe de bébé. Et puis en février dernier, cette information a été partagée à tous. Le couple allait accueillir une fille ! Un grand bonheur pour Dorian qui a toutefois reconnu espérer "un petit mec" au départ en commentaires. Nul doute que sa princesse saura lui faire oublier cette brève préférence.