Dorian (Koh-Lanta) bientôt papa : le sexe de son bébé annoncé, il espérait l'inverse !

En novembre dernier, Dorian, aventurier de Koh-Lanta, les 4 Terres, annonçait la grossesse de sa compagne Marion. Désormais, le couple donne une nouvelle information, celle du sexe de leur bébé. C'est en photos sur Instagram, dimanche 21 février 2021, que l'heureux couple a révélé s'il attend une petite fille ou un petit garçon.

Dorian et son amoureuse Marion, le ventre bien arrondi, ont marqué le coup à Caen, là où ils vivent tous les deux, entourés de leurs proches. Lors d'une superbe petite fête avec buffet et décoration sur le thème, l'ex-acolyte de Brice dans le célèbre jeu d'aventure de TF1 a fait exploser un canon à confettis. Le principe est simple : si les confettis sont roses, c'est une petite fille ; s'ils sont bleus, c'est un petit garçon. Et alors que Dorian s'est exécuté, ce sont des dizaines et des dizaines de confettis roses qui ont envahi la pièce. Le couple attend donc une petite fille !

"Une petite fille... Merci mes étoiles c'est pile ce que j'avais commandé. Rendez-vous dans environ deux mois", lance Marion, plus heureuse que jamais. De son côté, Dorian partage également son bonheur : "IT'S A GIRL ! On a hâte de t'accueillir baby Louvet. Si vous avez des idées de prénoms on veut bien, parce qu'on n'est pas encore décidés."