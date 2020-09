Dorian (Koh-Lanta 2020), des fans ne le reconnaissent pas : situation cocasse au travail

Et d'expliquer la situation plutôt cocasse : "Quand les voyageurs te regardent en replay et ne calculent même pas que c'est toi qui les contrôles." En légende de cette photo amusante, Dorian a poursuivi : "J'existe aussi en vrai je vous jure, ne soyez pas surpris de me croiser sur les trains @train_nomad."

Comme déjà expliqué, l'acolyte de Brice dans Koh-Lanta travaille essentiellement sur les lignes de la SNCF reliant la Normandie à Paris, et Paris à la Normandie. Et dans son portrait diffusé sur TF1, Dorian se dévoile fièrement en uniforme de contrôleur. "Je suis toujours souriant, très jovial, je plaisante beaucoup avec les clients, confie-t-il. Par contre, c'est vrai que quand on régularise quelqu'un qui n'est pas en règle, il n'y a pas de passe-droit. Je fais mon métier comme il se doit." Et personne ne déroge à la règle, pas même ses fans, qu'ils le reconnaissent ou non, d'ailleurs.

Rendez-vous le vendredi dès 21h05 sur TF1 afin de suivre les aventures de Dorian et ses camarades dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, émission présentée par Denis Brogniart.