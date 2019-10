Brigitte Bardot : "J'ai fait plusieurs tentatives de suicide"

Dans son numéro de novembre, Vogue consacre plusieurs pages à l'iconique Brigitte Bardot. Quelques semaines après avoir fêté ses 85 ans, l'ancienne actrice revient sur ses multiples blessures, ses prises de parole et, évidemment, sur sa passion pour les animaux.

Au mois de mars 2019, Brigitte Bardot avait une nouvelle fois choqué en tenant des propos particulièrement violents envers les habitants de l'île de la Réunion. La star a présenté, à demi-mot, ses excuses, estimant que si la forme était brutale, c'est le fond, c'est-à-dire son combat pour les animaux, qui l'avait entraînée à tenir de tels propos.

Tout commence avec une légende : une chèvre sauvée dans une sa chambre d'hôtel sur le tournage de son dernier film, "qui en valait la peine, du reste". L'icône BB quitte alors le cinéma pour se consacrer aux animaux, une décision qui lui trottait dans la tête "depuis un moment déjà".

Si elle attise la jalousie des femmes et le désir des hommes, Brigitte Bardot va mal. "Quand je faisais du cinéma, ma vie ne correspondait pas à l'absolu que je recherchais", raconte-t-elle dans les colonnes du magazine. Cette vie, elle n'en veut plus au point d'essayer d'intenter à sa vie. "J'ai même fait, à l'époque, plusieurs tentatives de suicide, continue-t-elle. Heureusement, j'ai survécu. En donnant ma vie aux animaux, ce sont eux qui m'ont sauvée." Et de continuer : "Ils ont donné un sens à mon existence, un sens tellement important qu'il n'a plus jamais été question par la suite de mettre fin à mes jours." Un amour inconditionnel qu'elle à toujours mis avant celui des humains. "Ils mont apporté la vérité, l'amour vrai. Dans n'importe quelle situation, ils sont présents."