Brigitte Bardot maman de Nicolas, qu'elle ne voulait pas garder : confidences sur leur relation très compliquée...

C'est peu dire que Brigitte Bardot est l'une des stars les plus iconiques et inspirantes de sa génération. D'autant plus qu'elle a eu de multiples cordes à son arc : le cinéma évidemment, mais aussi la musique, le mannequinat et bien entendu la cause animale qu'elle défend officiellement depuis la création de sa fondation éponyme en 1986.

Une légende donc qui continue de fasciner les Français de tout âge grâce à sa vie "bigger than life", comme le disent nos amis Américains. Jeudi 22 décembre, la chaîne de télévision BFMTV a eu l'excellente idée de diffuser un documentaire consacré au parcours à travers les époques de Brigitte Bardot, qui n'est pas au top actuellement. Avec un retour sur sa fabuleuse carrière ponctuée de classiques du septième art français - qu'on ne saurait tous vous citer, mais aussi quelques focus bien sentis sur sa vie privée. À commencer par l'histoire de la maternité de son fils unique, Nicolas.

Elle a eu un traumatisme crânien

Tout commence en 1959. L'actrice, que l'on surnomme BB, rencontre le comédien Jacques Charrier sur le tournage du film Babette s'en va-t-en guerre. La réalisation à peine achevée, les deux tourtereaux se marient. Mais rapidement, l'actrice tombe enceinte et confie à son mari son souhait de ne pas vouloir garder cet enfant. Mais Jacques Charrier refuse : autre époque, autres moeurs.

"Charrier ne voulait pas qu'elle se fasse avorter. C'était difficile aussi parce que c'était Bardot, alors tout de suite, on lui serait tombé dessus", explique dans le documentaire Pascal Louvrier, biographe de la star. Jacques Charrier devient alors violent et Brigitte Bardot demande le divorce. Cédant au passage la garde du petit garçon. "Il est très jaloux. Cela se traduit par des coups. Quand elle était enceinte de Nicolas, il l'a frappée, elle est tombée et a heurté une table. Elle a eu un traumatisme crânien", développe le biographe.

Ça ne s'est pas fait comme on aurait pu l'espérer

Un véritable traumatisme, tant émotionnel que physique, qui va marquer à vie l'actrice française et créer un rapport compliqué avec son statut de mère. Alors que son fils Nicolas grandit, Brigitte Bardot ne le voit que de façon épisodique, notamment lors des vacances. "Quand j'ai vu Brigitte se rapprocher de Nicolas et l'inverse, je crois que ça n'a pas fonctionné parce que l'un attendait une maman pleine de tendresse, et l'autre attendait un fils plein de force. Et tous les deux étaient tellement en attente que ça ne s'est pas fait comme on aurait pu l'espérer", argumente Alain Bougrain-Dubourg, ancien compagnon de Brigitte Bardot.

Aujourd'hui Brigitte Bardot est devenue arrière-grand-mère, et bien qu'elle n'ait jamais été proche de son fils, les relations se sont arrangées. "Son fils, elle le voit tous les ans avec toute sa famille. Ils viennent une fois par an en France, ils s'appellent au téléphone et tout", avance Bernard D'Ormale, le mari de la star depuis 1992. Son fils a lui fait sa vie loin de Paris ou de Saint-Tropez, en Norvège.