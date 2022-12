"Envie de pleurer" : Brigitte Bardot en pleine déprime ? Rares confidences de l'actrice qui va "très mal"

Cela fait plus de cinquante ans qu'elle en a fait son combat et toute sa vie : à 88 ans, Brigitte Bardot ne semble pas décidée à abandonner la cause animale ! Toujours aussi engagée, l'ex-actrice et chanteuse de 88 ans mène toujours de nombreuses batailles, dont la fin de la viande de cheval, ou l'interdiction de la corrida et continue de marteler ses convictions dans les médias autant qu'elle le peut.

Et ce jeudi, l'octogénaire a tenu à commenter lors d'une interview exclusive au Parisien les images que sa fondation a tournées lors d'une présentation de chevaux, où les animaux sont maltraités et violemment frappés. Des images qui la désolent : "Quand je vois ce qu'il se passe, je vais très mal. Le moral est à zéro", confie-t-elle notamment. Plutôt découragée ces derniers temps, devant l'ampleur du combat et l'inaction, selon elle, des politiques, l'interprète de La Madrague se rend compte du peu qu'elle a réussi à faire changer en cinquante ans de combat.

"Je n'ai pas de grandes satisfactions. L'arrêt du trafic de chevaux et de l'hippophagie en France serait une grande satisfaction. L'arrêt de la corrida aussi, l'arrêt des abattages rituels, idem. Dans les miettes que j'ai pu obtenir, il n'y a pas grand-chose. [...] Quant aux animaux qu'on a pu sauver grâce à la Fondation, quelle satisfaction puis-je y trouver ? On voit des animaux dans une telle détresse, ça me donne envie de pleurer", explique-t-elle, désabusée.

"Je ne peux pas flancher"

Pourtant, elle le sait, cette cause sera son dernier combat, défendu jusqu'à la mort. "Ma fondation continuera après moi, j'ai pris des dispositions pour que les choses continuent après ma mort, j'ai une équipe formidable. Mais il faut que des jeunes reprennent le flambeau pour combattre. Et c'est dur de combattre. Ce n'est pas tout d'aimer les animaux. Il faut avoir les mots, la niaque, l'autorité. Je dois dire que d'être connue dans le monde entier, ça m'a facilité les choses", explique celle qui a longtemps été le symbole de Saint-Tropez et une icône des années 60.

Alors elle continue, coûte que coûte, sans s'économiser et oubliant ses 88 ans. "Tous les jours que le Bon Dieu fait, je travaille, de 12h30 à 18h, je ne peux pas flancher", confie-t-elle notamment au Parisien. "Je n'ai jamais baissé les bras. Parfois, oui, j'ai été découragée, car il en faut une puissance de courage, d'obstination et d'amour pour continuer envers et contre tout pendant cinquante ans. Quelques fois, je me dis que je suis drôlement courageuse". Courageuse et engagée, Brigitte Bardot est toujours là !