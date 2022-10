Brigitte Bardot inséparable de Bernard, son mari depuis 30 ans : un "chevalier servant" obligé de l'escorter...

Difficile de ne pas associer Brigitte Bardot à Saint-Tropez et à la Madrague, la petite maison de la baie des Canoubiers dont elle a hérité de sa maman. Ce bout de paradis niché dans le sud de la France n'est plus vraiment celui qu'elle a connu lors de son installation. Au fil des ans, Brigitte Bardot subit de plus en plus les comportements de plus en plus intrusifs des vacanciers et des fans curieux et excités à l'idée d'approcher au plus près leur idole. C'est la raison pour laquelle Brigitte Bardot préfère fuir tant qu'il est encore temps.

Chaque début d'été, elle évite donc le plus possible d'être prise pour cible par les touristes et s'échappe à l'autre bout du "village", dans son havre de pain du Capon, La Garrigue, "une maisonnette sans prétention offrant le calme qu'elle ne trouve pas aux Canebiers." Ses allers-retours, Brigitte Bardot les fait, non pas seule mais très bien accompagnée. En plus de ses fidèles animaux, elle peut compter sur la présence de Bernard d'Ormale, "son compagnon" et mari depuis trente ans, qui "la rejoint au volant d'une Suzuki Jimmy gris métallisé" tel "un chevalier servant" comme l'indique le Journal du Dimanche dans son édition du 30 octobre 2022.

Leur routine d'amoureux est bien rodée. Sur les coups de 18 heures, "elle remonte chez elle, escortée par son mari" : "A gauche, la mer scintille comme un tableau pointilliste. Ils arrivent ensemble devant le portail. [...] Ils reviennent pour le coucher du soleil. Chaque jour, un spectacle fastueux."

Brigitte Bardot et Bernard d'Ormale profitent de la quiétude de la basse saison pour savourer la tranquillité qui leur reste, loin du travail et du temps que la fondation Brigitte Bardot, dans laquelle le couple est très impliqué, leur prend chaque jour. L'ex-vedette de cinéma mettra toute son énergie, et ce jusqu'à la fin, dans la protection des animaux qui, comme elle le dit si bien, "ont une pureté que l'Homme a définitivement perdue." A l'exception de Bernard, sans doute.