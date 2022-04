Brigitte Fontaine "très malade" : inquiétantes nouvelles sur son état de santé

Dans son numéro du 17 avril 2022, le Journal du Dimanche a interviewé dans son appartement parisien, la chanteuse Brigitte Fontaine. Star excentrique des années 1970, la chanteuse que l'on sait malade a évoqué pour nos confrères son état de santé et ses projets professionnels...

La vedette de 82 ans est, en effet, revenue sur sa santé précaire. Elle a d'abord évoqué des douleurs aux dents pour expliquer le désordre de son appartement au moment d'ouvrir la porte à nos confrères du JDD. "Si cet appartement est dans cet état c'est parce que je suis très malade" a-t-elle avoué. Brigitte Fontaine a ensuite expliqué qu'elle refusait l'idée d'abandonner la scène, "je n'ai jamais dit que je faisais mes adieux à la scène, jamais je ne me donnerai ce ridicule", même si elle reconnait que cela sera difficile de poursuivre le métier, "jusqu'ici la douleur ne n'empêchait pas de jouer, seulement là c'est trop. Donc je ne sais pas si j'irai à Bourges [elle est attendue au Printemps de Bourges], ce sera une surprise... Suspense !"

La chanteuse souffre d'une fracture des vertèbres qui l'a considérablement affaiblie il y a maintenant 8 ans. En 2016 déjà, l'interprète du Nougat avait été contrainte de renoncer à une série de concerts dans l'espace culturel du Centrequatre-Paris. L'ancienne collaboratrice de Jacques Higelin a effectué un retour à la musique après 7 ans sans publier d'album en 2020 avec le projet Terre Neuve. L'opus, qui a été bien accueilli par la critique à sa sortie, avait été réalisé en collaboration avec le guitariste et compositeur Yan Péchin ainsi que son mari et compositeur exclusif Areski Belkacem. A 82 ans, l'icône punk ne s'avoue pourtant pas vaincue et a affirmé avoir encore des choses à dire et surtout à écrire : Elle compare alors la composition de ses chansons à "une chasse précieuse, une chasse royale". Elle a même évoqué la préparation de son vingtième album intitulé Vers luisant...