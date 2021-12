Brigitte Lahaie inconsolable : sa maison touchée par un incendie, un être cher est décédé

Le 22 décembre 2021, Brigitte Lahaie s'est retrouvée confrontée à un terrible drame. Alors qu'elle se trouvait à Paris, sa maison située à l'ouest des Yvelines, dans la région de Mantes-la-Jolie, a été frappée par un terrible incendie. Pris au piège au milieu des flammes, l'une de ses chiennes, Pony (une dogue allemande âgée de seulement 3 ans), est morte asphyxiée lors de l'accident. Interrogée par Le Parisien, l'ancienne actrice de films pornographiques s'est montrée extrêmement émue suite à l'accident et a confié : "C'est terrible, ma chienne Pony a été asphyxiée par les fumées, l'autre a réussi à se réfugier dans la buanderie. C'est la seule chose qui peut vraiment me faire craquer... Heureusement, avec mon mari, on se soutient."

Propriétaire de plusieurs chiens et de chevaux, les autres animaux ont réussi à s'enfuir et les écuries n'ont pas été touchées. Une perte incompréhensible pour la chroniqueuse de Sud Radio qui ne comprend pas comment et pourquoi le feu s'est déclaré dans sa demeure, qui compte près de 7 hectares de terrain. Selon les pompiers, l'origine de l'incendie serait accidentelle. Néanmoins, une source proche du dossier a avancé une hypothèse possible : "On ne sait pas exactement comment c'est parti mais l'un des chiens avait l'habitude de ramener des bûches de la cheminée sur le canapé, c'est peut-être ce qu'il s'est passé ?"

Plus de pompiers sont intervenus pour venir à bout du feu. L'ancienne animatrice de RMC a confié que c'est une femme qui venait s'occuper des chevaux qui a donné l'alerte en découvrant les flammes détruire la maison. Rapidement elle a appelé les pompiers qui sont intervenus jusqu'au milieu de la nuit pour venir à bout de l'incendie. Prévenue par la jeune femme ayant alerté les pompiers, Brigitte Lahaie est ensuite arrivée une heure plus tard dans sa propriété et a assisté, impuissante, à la destruction de sa maison mais surtout à la mort de sa petite chienne Pony.