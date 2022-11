Brigitte Macron en jean slim : look rock pour la première dame à la fine silhouette

Brigitte Macron a fait deux apparitions remarquées ce 17 novembre 2022 dans des univers différents. Au sein de l'hôtel Matignon, elle a participé avec Elisabeth Borne au déjeuner des ministres et leurs binômes dans le cadre de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH), et à l'occasion de la journée du DuoDay à l'hôtel de Matignon à Paris. Un rendez-vous très important pour la first lady française qui l'avait déjà assuré l'an dernier avec le chef du gouvernement de l'époque, Jean Castex, afin de valoriser les initiatives des entreprises et de l'Etat employeur pour intégrer le plus massivement possible les personnes en situation de handicap dans l'emploi.

Puis, l'hyperactive première dame a retrouvé le groupe Indochine formé par Nicola Sirkis, Olivier Gérard, Ludwig Dahlberg, Marc Eliard et Boris Jardel pour la projection du film Indochine, Central Tour au Cinéma au cinéma Pathé d'Ivry-sur-Seine. La star de la musique et la femme du dirigeant français sont d'ailleurs particulièrement investis tous les deux sur un même sujet : la lutte contre le harcèlement scolaire. Brigitte Macron était ainsi récemment avec le ministère de l'Education Pap Ndiaye pour lancer la campagne "Non au harcèlement à l'école", tandis que l'interprète de College Boy, une chanson qui aborde ce sujet, avait montré tout son soutien au regretté Jonathan Destin, figure de la lutte contre ce fléau décédée au mois d'août.

Un look rock qui épouse sa fine silhouette

La tenue que Brigitte Macron a choisi pour ce jeudi épouse la silhouette de la femme mince qu'elle est, et c'est aussi un de ses looks "signature" : une veste rock à fermeture zippée avec un pantalon presque moulant, mais toujours élégant, associé avec des escarpins noirs. La mère de trois enfants et grand-mère de sept petits-enfants assure pour ce deuxième mandat, affichant une santé et une taille de guêpe qu'elle entretient rigoureusement.

Dans Gala, la première dame était revenue sur son quotidien et ses routines pour être bien dans ses baskets. Elle suit un "régime de marathonienne" à base de "beaucoup de poisson, de légumes, de fruits". Mais il n'y pas que l'alimentation qui compte, car elle est aussi adepte du coucher tôt : extinction des feux vers 22 heures, après le dîner avec son président de mari.