Brigitte Macron, lunettes sur le nez : chic et décontractée pour son retour au collège

Un dispositif qui a déjà fait ses preuves face au fléau

Près d'un élève sur dix est victime de harcèlement au cours de sa scolarité, selon les chiffres communiqués par le ministère. Longtemps ignoré, ce sujet a fait l'objet d'une prise de conscience accrue depuis les Assises nationales contre le harcèlement à l'école en 2011. Dispositif de prévention dans les écoles élémentaires et collèges, le programme pHARe a été expérimenté à partir de 2019 dans six académies et doit achever cette année sa généralisation à toutes les écoles élémentaires et collèges publics.

Il prévoit la formation d'une équipe de référence d'au moins cinq personnes par collège et par circonscription du premier degré, la nomination et la formation de dix élèves ambassadeurs au moins par collège et dix heures de formation par an pour les enfants. S'ajoutent d'autres mesures de lutte contre le harcèlement, comme les numéros d'aide d'urgence 3020 (pour familles et victimes), et 3018 (cyberharcèlement).