Emmanuel Macron a été dans le même lycée qu'un célèbre humoriste, renvoyé 7 fois !

Emmanuel Macron a fait une grande partie de sa scolarité à La Providence à Amiens, effectuant son année de terminale dans le prestigieux lycée Henry IV à Paris. Durant ses années à la Providence, un établissement privé catholique d'Amiens fondé par la congrégation des jésuites, il a rencontré Brigitte Macron, professeur de lettres classiques, lors d'ateliers de théâtre. On connaît aujourd'hui la suite. Mais dans cette école stricte, il a aussi croisé le chemin d'une autre personnalité : l'humoriste, acteur et réalisateur Fabrice Eboué ! Invité de l'émission Boomerang sur France Inter ce 26 octobre 2021, le comique est revenu sur cette amusante anecdote.

L'école et Fabrice Eboué, ça fait deux, même trois. "J'ai été renvoyé sept fois, pour vous dire déjà la mauvaise réputation", raconte l'ex-compagnon d'Amelle Chahbi à Augustin Trapenard. La mère du futur acteur, qui est prof d'histoire-géo, est désespérée et ne trouve plus de place dans un établissement pour son fils. Elle finit pas en trouver une dans un internat en province, ce qui l'éloignera de la région parisienne, pour son bien estime sa maman. Fabrice Eboué atterrit donc au lycée de La Providence à Amiens, en seconde, à l'internat : "Et donc, je suis dans la même chambrée que quelqu'un que je salue (...), Charles. C'est mon compagnon de chambrée. L'année juste avant, – on est de la même année je précisais avec Macron –, son compagnon de chambrée qui lui avait un an d'avance, c'était Emmanuel Macron. Moi j'avais un an de retard à force d'être renvoyé, donc il a fait le lien entre les deux. Il m'a dit cette phrase : 'Je savais que tous les deux vous alliez avoir un destin particulier mais pas du tout dans le même domaine...'"

Chacun son destin effectivement. L'un termine son mandat présidentiel et se prépare certainement pour candidater à un second. L'autre, à qui l'on doit Case départ et Coexister, va sortir un nouveau film qui raconte l'histoire d'un couple de bouchers qui consomment de la viande humaine, provenant de végans plus précisément.

Barbaque, de et avec Fabrice Eboué, avec également Marina Foïs, en salles le 27 octobre 2021.